Uma criança de 10 anos morreu, na tarde desta terça-feira (29), após cair do 4º andar de um prédio residencial no bairro Aldeota, em Fortaleza. O imóvel fica localizado na Rua Oswaldo Cruz.

O menino teve o óbito confirmado ainda no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que atenderam a ocorrência.

Legenda: Pefoce deixou o local após procedimentos Foto: Kid Jr.

O que aconteceu

Informações preliminares dão conta de que a vítima teria caído por uma brecha na tela de proteção do imóvel. Testemunhas relataram gritos e choros de vizinhos no momento do acidente.

Legenda: Menino teria caído por abertura em tela de proteção. Perícia está no local Foto: Kid Jr.

O corpo da criança foi retirado do local pela Perícia Forense (Pefoce) por volta de 16h. Equipes da Polícia Civil também estiveram no imóvel realizando as primeiras diligências.

O Diário do Nordeste pediu mais informações sobre o caso e aguarda nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).