Três pessoas morrem em rodovia no Ceará em menos de 24h

Três pessoas morreram em menos de 24 horas entre esse domingo (9) e a madrugada desta segunda-feira (10), em diferentes trechos da rodovia federal BR-222, entre os municípios de Itapajé e Tianguá, no Ceará.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as ocorrências envolveram uma colisão lateral entre carreta e motocicleta, um tombamento de caminhão e um atropelamento de pedestre.

O primeiro caso aconteceu por volta de 8h52 do domingo, no quilômetro 125 da BR-222, em Itapajé. No local, uma carreta e uma motocicleta colidiram lateralmente, o que levou a óbito o condutor da moto, de 26 anos — natural do município. Equipes da PRF e da Perícia Forense de Quixadá fizeram o atendimento.

No mesmo domingo, por volta de 17h50, uma carreta tombou no quilômetro 300, em Tianguá. O motorista, de 37 anos, morador do distrito de Jaibaras, em Sobral, morreu preso às ferragens.

Pedestre foi atropelado

Já na madrugada desta segunda, por volta de 2h15, um homem foi atropelado e morreu no quilômetro 127 da BR-222, em Itapajé. O condutor do veículo prestou assistência e permaneceu no local até a chegada da PRF de Sobral.

Não se sabe, porém, se ele foi autuado.