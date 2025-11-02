Dois homens são assassinados a tiros em Itapajé
Uma terceira vítima também foi ferida.
Dois homens, um de 26 e o outro de 37 anos, foram mortos a tiros na cidade de Itapajé, no Ceará. O crime aconteceu na noite desse sábado (1º).
Uma terceira vítima também foi atingida pelos disparos e foi socorrida. Não há informações sobre o estado de saúde do baleado.
Veja também
A reportagem apurou que as vítimas estavam em frente a um clube quando foram alvejadas. Não há identificação dos mortos.
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas ao local da ocorrência.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil investiga o caso.
"A investigação está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Itapajé. A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia", divulgou a Pasta.