Dois homens são assassinados a tiros em Itapajé

Dois homens, um de 26 e o outro de 37 anos, foram mortos a tiros na cidade de Itapajé, no Ceará. O crime aconteceu na noite desse sábado (1º).

Uma terceira vítima também foi atingida pelos disparos e foi socorrida. Não há informações sobre o estado de saúde do baleado.

Veja também Segurança PM e outros 4 tentam assaltar agência bancária no CE e são presos Segurança Chefe do CV em Fortaleza é preso em Pernambuco Segurança Polícia investiga agressão à mulher e dano a salão de bronzeamento em Fortaleza

A reportagem apurou que as vítimas estavam em frente a um clube quando foram alvejadas. Não há identificação dos mortos.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas ao local da ocorrência.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil investiga o caso.

"A investigação está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Itapajé. A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia", divulgou a Pasta.