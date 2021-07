Jornalista é agredida ao tentar reencontrar 'grávida de Taubaté'

A jornalista Ariany Rollivi foi agredida ao tentar reencontrar Maria Verônica Aparecida Santos, conhecida como grávida de Taubaté. Quase 10 anos depois dela fingir uma gestação de quadrigêmeas, a repórter foi surpreendida por um homem ao tentar conversar com a mulher no município paulista. O episódio foi exibido terça-feira (6) no programa Vem pra Cá, do SBT.

A equipe de reportagem foi agredida ao chegar qo endereço atual de Maria Verônica. Nas imagens, Rollivi tenta contato com a mulher, mas não é atendida. Em seguida, um indivíduo chega ao local e puxa a câmera e machuca a mão da jornalista.

Ariany Rollivi repórter "Tô [sic] nervosa por que acredito que tenha sido o marido dela [Maria Verônica]. Ele chegou na hora, puxou a câmera. Quase agrediu o nosso cinegrafista, nossa equipe de reportagem. Então nós saímos. Achamos melhor e mais seguro sair, que ele não foi muito receptivo" Legenda: Jornalista teve a mão machucada na ação Foto: reprodução/SBT

A jornalista Chris Flores, responsável por desvendar a falsa gravidez, em 2012, comentou o caso. Chris Flores apresentadora "É um trauma muito grande. Então eu imagino que para família é o tempo inteiro, onde vão é essa história. E brincam e tiram barato... Então, talvez para ela [Maria Verônica] já esteja superado isso, mas talvez para um parente, um marido, não esteja. E cada um reaja de uma maneira, então ele talvez tenha reagido como violência porque a maneira que ele saiba lidar com isso"

A falsa gestação de Maria Verônica ficou conhecida nacionalmente após imagens do tamanho da barriga dela chamar a atenção da imprensa. Às reportagens, a mulher contava esperar quadrigêmeas, e chegava a apresentar exames que comprovavam a condição, mas, posteriormente, foi descoberto que os documentos eram falsos.

Com uma situação financeira vulnerável, a grávida ganhou diversos presentes nos programas em que participou. Mas, ao ser desvendada em uma reportagem de Chris Flores, que na época compunha a equipe da Record, ela teve que doar todos os objetos para entidades assistenciais.

"A barriga era uma coisa muito gigantesca. E ela usava aqueles vestidos de malha, estampados, que dava a sensação de ser maior ainda a barriga. A gente que já ficou grávida, a gente sabe como uma mulher gestante fica, o corpo modifica. E eu achei tudo aquilo muito diferente de uma mulher grávida", explicou Flores ao Vem pra Cá.

Na época, Maria Verônica explicou que inventou a mentira para chamar a atenção da família, que se distanciou dela após seu casamento. Ela e seu marido, Kleber Vieira, viraram réus pelo crime de estelionato, arquivado em 2014 pela 3ª Vara Criminal de Taubaté.

Em junho, a sul-africana Gosiame Sithole, que afirmava ter dado à luz 10 bebês no início de junho em Gauteng, foi detida após autoridades oficiais descobrirem que ela mentiu sobre a existência da gravidez. A mulher de 37 anos foi presa sob a legislação para custódia de pessoas com distúrbios de saúde mental. As informações são do G1. Legenda: Inicialmente, a mulher anunciou estar esperando oito filhos, e, somente, no hospital teria sido surpreendida com os 10 bebês Foto: Reprodução/Daily Mail