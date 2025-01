Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (24)

A novela 'Tieta' desta sexta-feira (24) vai ao ar às 17:05, após 'Uma Noite no Museu 3 - O Segredo da Tumba'. Nesse capítulo, O padre expulsa Cosme da igreja porque ele insiste em falar de Ricardo.

Resumo completo de 'Tieta' desta sexta-feira

O padre expulsa Cosme da igreja porque ele insiste em falar de Ricardo. Tieta pede a Timóteo que faça Elisa feliz para que ela não pense em ir para São Paulo. Osnar diz a Ricardo que tem certeza de que ele se envolveu com mulher. Tieta vai até a casa do coronel falar com Imaculada. Ela aconselha a menina a tomar o controle de sua vida. Gladstone dá uma televisão para Milu. O coronel tira Imaculada do castigo.

Imaculada aconselha as meninas a se revoltarem, porque o coronel precisa delas. Cosme conhece Filó e diz que acha injusto o que o coronel faz com as meninas. Gladstone garante a Carmosina que vai realizar um grande sonho dela. Zé Esteves tem outro acesso de loucura, ataca Perpétua e depois vai à casa de Timóteo falando que querem roubaram seu dinheiro. Tonha o leva embora. Muita gente vai assistir à novela na casa de Milu.

Laura e Silvana visitam Carol. Imaculada diz ao coronel que as coisas vão ter que mudar. Gladstone reúne o povo na praça e avisa que vai distribuir presentes comprados por Tieta. Carmosina suspeita que tenha a ver com a vingança da amiga. Silvana e Laura vão à casa de Carol e lhe avisam que vão voltar. Tieta revela a Carmosina que deu os presentes só para causar discórdia. Algumas pessoas desconfiam de sua bondade.

Leonora pede a Tieta que não a obrigue a contar para Ascânio que ela não é virgem. Osnar aconselha Carol a fazer amizade com Silvana e Laura. As meninas do coronel também ganham presentes e se recusam a devolvê-los. Perpétua pergunta a Tieta se ela esqueceu de Peto e Ricardo.

Que horas começa?

