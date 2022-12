Camila Queiroz volta para a Globo como protagonista em novela, diz colunista

Depois de deixar a TV Globo em novembro do passado, antes mesmo do fim das gravações de 'Verdades Secretas 2', Camila Queiroz deve retornar à emissora e em grande estilo: como protagonista da próxima novela das 18 horas.

A informação foi publicada pela colunista Carla Bittencourt, do portal Notícias da TV. Segundo ela, Camila foi escalada como a mocinha de 'Amor Perfeito', folhetim que deve substituir 'Mar do Sertão' em 2023.

Fontes ouvidas pela coluna disseram que Alanis Guillen e Valentina Herszage também chegaram a ser cotadas para o papel, mas Camila acabou sendo a escolhida pela produção da trama escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer.

'Amor Perfeito'

A nova novela das 18h terá Mariana Ximenes como antagonista interpretando Gilda, madrasta de Maria Elisa, que será vivida por Camila. As duas disputarão pelo poder e o amor de um homem.

Logo no início da novela, Gilda armará um plano para que Maria Elisa seja presa injustamente e seu filho cresça como órfão. Também devem compor o elenco Rafael Cardoso, Rafael Sieg, Elzio Vieira e Guito.

Briga com a Globo

Em novembro do ano passado, Camila interpretava Angel na novela 'Verdades Secretas 2', transmitida no Globoplay — serviço de streaming da Globo —, quando decidiu deixar a emissora pouco antes do término das gravações.

À época, a Globo informou que a atriz havia feito uma série de "demandas contratuais inaceitáveis" como determinar o desfecho da personagem, por exemplo, e isso causou um desconforto entre atriz e emissora. Camila ainda chegou a dizer que a indisposição da Globo com ela era porque ela havia decidido assinar, também, com a Netflix.