Camila Queiroz é comparada com Luísa Sonza após mudar visual; cantora reage

Camila Queiroz compartilhou alguns vídeos em suas redes sociais com um visual similar ao da cantora Luísa Sonza na última quinta-feira (17). Brincando com a situação, chegou a marcar a artista conhecida por músicas como "Anaconda" e "Café da Manhã": "Estou parecida?".

Luísa, por sua vez, reagiu ao caso no Twitter, escrevendo "Mulher!!!", com vários emojis de um bonequinho pegando fogo. Já no Instagram, repostou os stories com a legenda "Jesus".

Os fãs também comentaram as similaridades. Isso porque a atriz apareceu com o cabelo loiro, em um tom mais platinado, e a maquiagem característica de Luísa.

Os vídeos ainda evidenciam Camila Queiroz escutando a canção "Hotel Caro", música de Luísa com Baco Exu do Blues.

No entanto, atriz não revelou se estava usando uma peruca ou se realmente fez a mudança radical no cabelo.