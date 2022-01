Série brasileira 'De Volta aos 15' tem primeiro trailer divulgado pela Netflix; assista

A série 'De Volta aos 15' teve o trailer oficial divulgado pela Netflix na manhã desta segunda-feira (31). A estreia oficial da produção brasileira está marcada para o dia 25 de fevereiro no streaming.

Com o total de seis episódios, a série traz Maisa e Camila Queiroz no papel de Anita, a protagonista da história. Nela, é possível conhecer a jovem sonhava em crescer logo e deixar sua pequena cidade no interior de Minas Gerais para viajar pelo mundo. Veja:

Viagem no tempo

Ao longo do desenrolar, no entanto, é possível ver Anita aos 30 anos, morando em São Paulo e cheia de boletos para pagar. Voltanto pra casa, ela liga o velho computador e descobre uma aventura ao ser transportada para o primeiro dia do colegial.

Assim, ela dá de cara com prima Carol (Klara Castanho) e os amigos Henrique (Caio Cabral) e César (Pedro Vinícius), com direito aos desagradáveis Fabrício (João Guilherme), Eduardo (Gabriel Wiedemann) e Joel (Antonio Carrara) no meio do caminho.

A série foi inspirada no livro de Bruna Vieira e ainda tem nomes como Bruno Montaleone, Alice Marcone, Breno Ferreira, Yana Sardenberg, Gabriel Stauffer e Rafael Coimbra no elenco.