Especial de Luan Santana na Globo é exibido nesta segunda (26); veja horário e como assistir

O cantor de sertanejo Luan Santana, 31, completou 15 anos de carreira neste ano. Em homenagem a ele, a Rede Globo irá veicular o especial 'Som Brasil: 15 anos de Luan’, nesta segunda-feira (26). O programa foi produzido pela equipe do 'Conversa com Bial', e contará com entrevistas e trechos dele cantanto sucessos.

"Hoje é dia de comemorar os 15 anos da minha carreira, na tela da TV Globo. Já ativa o lembrete, pra não perder nenhum segundo, que tá lindo demais!", escreveu o artista em publicação no Instagram, nesta segunda.

Para a gravação, foi montada uma Luan City, estrutura dentro da cidade cinematográfica dos Estúdios Globo. Pedro Bial apresentará o programa, incluindo imagens do artista.

O artista cantará os sucessos e também interpretará músicas como 'Você Não Me Ensinou a Te Esquecer', de Caetano Veloso; 'Amorfoda', e 'Can’t Help Falling in Love', de Elvis Presley.

Que horas começa?

O especial ocorrerá a partir das 22h25, desta segunda-feira (26), após a novela "Travessia", na TV Globo.

Onde assistir?

A homenagem vai ser exibida na Rede Globo, mas também poderá ser acompanhada pelo streaming da emissora, a Globoplay.

Carreira de Luan

Foi em Bela Vista, em 2007, que Luan Santana se apresentou pela primeira vez em um palco. Em 2009, estourou no Brasil com o hit 'Meteoro' e fez diversos outros sucessos, como 'Amar não é pecado', 'Te esperando', e 'Acordando o prédio'.

Luan Santana registra três álbuns de estúdio, seis álbuns ao vivo e trinta e oito singles.

Pedro Bial Apresentador “O que me comove na entrevista é essa história de uma pessoa que desde muito jovem, muito criança, já tinha um destino sonhado, que ele leva adiante e cumpre, isso é sempre surpreendente, e indica muita determinação”.

“É uma honra ver minha história sendo contada nessa homenagem, que é tão cheia de trabalho, tão intensa. Estou muito feliz”, declarou Luan sobre o especial.