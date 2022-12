Simone Mendes ganha relógio cravejado a ouro rosê e diamantes de presente de Natal

A cantora Simone Mendes publicou um vídeo no YouTube, nesse domingo (25), mostrando o presente de Natal que ganhou do marido, o empresário Kaká Diniz. Ele a presenteou com um relógio da marca de luxo Rolex, cravejado a ouro rosê e diamantes. Conforme a Quem, o "mimo" é avaliado em R$ 112 mil.

“Diga aí galera. Que cintilantes aqui, galera, coisa linda! Nossa, que lindo, hein! Obrigado, Jesus, por esse marido abençoado. Que Deus abençoe vocês que estão aí do outro lado, também", diz Simone no vídeo. "E aprendam: deem um presente antecipado que é para não ter erro", sugeriu Kaká.

Kaká e Simone são casados desde 2013. Eles têm dois filhos: Henry e Zaya.

Em setembro, no aniversário de Kaká, Simone também presenteou o marido com um item de luxo: uma pulseira de diamante negro. “Ele vai ficar louco, ele estava desesperado por uma riviera de diamante negro! Vamos arrebentar nesse presente de aniversário do meu amor”, disse ela na época.

Simone em Fortaleza

Nos últimos dias, Simone passou dias de folga em Fortaleza com a família. A relação da baiana com o Ceará é antiga. Por muitos anos, ela viveu na região quando cantava na banda Forró do Muído.

A artista mantém uma casa no município de Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, desde que se mudou para São Paulo.