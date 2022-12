Zé Vaqueiro se pronuncia após pane em avião: 'susto foi grande'

Zé Vaqueiro, 23 anos, usou o Instagram para falar sobre os momentos de tensão que viveu neste domingo (25), após uma pane sistêmica afetar a estabilidade da aeronave em que ele estava, minutos depois da decolagem no Aeroporto de Fortaleza.

"Quando a gente decolou, quando chegou lá em cima, o sistema que deixa o avião plano quando está voando parou de funcionar e a gente teve que retornar. [...] A gente pousou, ocorreu tudo bem, mas o avião balançou demais e nesse balançado fiquei um pouco nervoso, o pessoal também que estava no avião, estava eu e mais três pessoas", relatou Zé Vaqueiro.

O avião particular em que o cantor estava seguiria para Serra Talhada, em Pernambuco, onde de lá ele iria para a cidade de Floresta, fazer um show. A apresentação foi cancelada após o incidente, assim como a de São Luís do Quitunde, em Alagoas, que aconteceria no mesmo dia.

'Susto grande'

"Graças a Deus deu tudo certo e estou vindo aqui falar para vocês, está tudo bem com a gente e não aconteceu nada de grave. [...] O susto foi grande, fiquei muito nervoso, muito mesmo, passa muita coisa pela cabeça da gente", falou o cantor.

Zé Vaqueiro também agradeceu aos fãs pelas orações. "Tem muita gente que eu recebo no camarim e fala ‘eu oro por você para Deus te proteger, proteger a sua banda, a sua família’. Só tenho gratidão por essas pessoas”, disse o artista.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit