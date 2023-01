Dennis Carvalho responde bem aos estímulos neurológicos e se mantém estável

O diretor Dennis Carvalho, de 75 anos, continua internado com septicemia em um quadro grave, mas estável. Segundo relato da atriz Deborah Evelyn, ex-mulher e amiga que o acompanha de perto, Dennis também responde bem aos estímulos neurológicos. Ele está internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, desde 26 de dezembro.

A atriz agradece as mensagens de amor e carinho recebidas. "O quadro ainda é bastante grave, mas ele estar estável é uma boa notícia. Ele é forte e está lutando. Estamos recebendo inúmeras mensagens de amor, de força e de carinho para ele. Tenho certeza de que ele está recebendo isso tudo".

Ex-diretor da TV Globo, trabalhou por 47 anos na emissora da qual saiu em junho de 2022. Seu último trabalho foi a direção de um grande sucesso do teatro, o musical "Clube da Esquina - Os sonhos não envelhecem".

ESTADO DE SAÚDE

O ator, diretor e dublador Dennis Carvalho, de 75 anos de idade, está internado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Segundo nota do hospital, Dennis está internado desde 26 de dezembro, sob os cuidados de seus médicos.

O diagnóstico é de septicemia, uma infecção generalizada grave, provocada por microorganismos patogênicos como vírus, bactérias ou fungos.

Dennis fez seu primeiro teste para a televisão aos 11 anos de idade, para a TV Paulista, para a novela 'Oliver Twist'. Ele entrou para a TV Tupi em 1964 e, anos depois, migrou para a TV Globo, onde consolidou sua carreira.