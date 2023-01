Cíntia Dicker amamenta filha, Aurora, pela primeira vez; bebê segue internada

A modelo e atriz Cíntia Dicker amamentou a filha Aurora pela primeira vez, nessa quinta-feira (5), na Maternidade Perinatal, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A bebê, fruto do casamento com o surfista Pedro Scooby, está internada na unidade saúde desde que nasceu e teve que realizar três cirurgias.

Depois da tempestade vem a bonança! Primeiro 'mama' da Aurora", escreveu o pai da criança, que escondeu o rosto da menina na foto, publicada nas redes sociais.

Legenda: Registro foi compartilhado por Scooby Foto: reprodução/redes sociais

Na madrugada do mesmo dia, Scooby revelou que a bebê havia sido submetida a um novo procedimento, mas não revelou qual. Na ocasião, ele agradeceu o apoio que vem recebendo.

"Muito obrigado por todas as orações. Aurora passou por um procedimento hoje, mas agora está bem. Se Deus quiser, em breve vamos para casa", disse ele aos mais de 6,1 milhões de seguidores no Instagram.

Na quarta-feira (4), ele contou que a filha havia passado por "um dia difícil". "Estou saindo aqui do hospital para resolver uma coisa e hoje tá sendo um dia difícil para a Aurora. A moça aqui da porta andou até mim e falou: 'Vou te dar esse tercinho benzido, para dar sorte para ela'", relatou.

O que tem Aurora, filha de Scooby e Cíntia

Aurora nasceu no dia 26 de dezembro de 2022 e segue internada. A filha de Scooby e Cíntia já passou por três cirurgias desde o nascimento.

O casal não deu detalhes sobre quais seriam os problemas de saúde da pequena, apenas que ela estaria enfrentando dificuldades.

Legenda: Cíntia compartilha folha inédita com a filha e o marido Foto: Reprodução/Instagram

Na manhã de quarta, Cíntia publicou uma foto inédita do surfista com a filha no colo e na legenda ela escreveu: "Eu amo vocês".

