Pedro Scooby e Cintia Dicker deixam de seguir Luana Piovani após confusão

Pedro Scooby e a esposa, Cintia Dicker, deixaram de seguir Luana Piovani no Instagram após as últimas publicações da atriz criticando a postura do surfista com os filhos. A polêmica ficou ainda mais grave quando Piovani alfinetou Cintia, que deu à luz Aurora, fruto de seu casamento com o atleta, recentemente.

Piovani não retribuiu o 'unfollow' e continua seguindo o casal em sua rede social.

Entenda a polêmica

Luana Piovani voltou a criticar Pedro Scooby e expor brigas sobre criação dos filhos na última terça-feira (27). A artista reclamou da postura do atleta quando Dom, Bem e Liz passam as férias na casa do pai.

Em tom de revolta, a atriz contou que cada uma das crianças ganhou um celular. Segundo ela, pediu para conversar com o ex-marido sobre os aplicativos que os herdeiros podem acessar, mas não teve sucesso.

Piovani criticou o fato de o ex-BBB permitir que o filho mais velho consuma conteúdos adultos no celular desde os quatro anos de idade. Ainda conforme a atriz, toda vez que ele não tem argumento para debater com ela, ele começa a agredi-la verbalmente.

Por outro lado, Scooby rebateu a ex e postou prints para mostrar que estava controlando os aparelhos dos filhos.