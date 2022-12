Renata Lo Prete viraliza ao aparecer de tênis apresentando o Jornal da Globo

A jornalista Renata Lo Prete, apresentadora do 'Jornal da Globo', virou assunto nas redes sociais ao aparecer de tênis no início do programa jornalístico, desta quinta-feira (29).

Em pé, ao lado do telão, Lo Prete apareceu com um tênis típico de treinos em academia, enquanto uma das principais regras de figurino indica que apresentadoras devem comandar a atração televisiva de salto.

Veja fotos do momento:

Cerca de dez minutos após o começo do jornal, a âncora já surgiu com um sapato fechado com salto médio, como em telejornais anteriores.

Segundo o portal Sala de TV, do UOL, a jornalista deixa os sapatos embaixo da bancada, trocando alguns momentos antes do início do ao vivo, mas teria esquecido de fazê-lo dessa vez.

Nas redes sociais, internautas brincaram com a situação, alegando que a jornalista precisaria de mais conforto na apresentação. "Se for apresentar o ‘JG’ todo em pé, é mais que justo que esteja de tênis mesmo", disse.