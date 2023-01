Gkay volta às redes sociais após polêmicas com Porchat

A influenciadora Gkay voltou às redes sociais, após ter se desligado no final do ano depois da polêmica com Fábio Porchat. Nesta terça-feira (10), a humorista postou uma série de stories mostrando fotografias tiradas em câmera instantânea.

As imagens mostram momentos de Gkay com amigos e familiares. "Depois quero contar sobre algumas experiências que vivi nesses lugares de reconexão que todo mundo precisa ter", disse.

Além das fotos, compartilhou um álbum de registros que produziu manualmente. O estilo é similar a um scrapbook, guardando as melhores lembranças.

Entenda polêmica

No dia 25 de dezembro, durante a premiação "Melhores do Ano", no Domingão com Huck, o humorista Fábio Porchat fez uma brincadeira com a Gkay. "Olho o Jô e fico pensando: 'O que ele faria com uma Gkay, né, Tatá? Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né?", disse no programa.

No entanto, a criadora de conteúdo e atriz usou as redes sociais para se posicionar, dizendo estar abalada pela fala do colega. Segundo ela, ser entrevistada pelo apresentador, já falecido, era um sonho.

"Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme", publicou.

Ela contou que estava em casa com a família e teve de sair da sala para se esconder no quarto e chorar.

"Tô cansada de verdade, sabe, gente, cansada mesmo, na verdade, tô exausta, porque eu não sei o que fiz pras pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia e agora até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro", lamentou.

Porchat explicou piada

Ele, por sua vez, se defendeu e foi apoiado por artistas. "Eu não fiz uma piada com a morte do Jô", frisa o apresentador. Em vídeo no Instagram, Porchat listou os episódios que considera negativos e que aconteceram na vida da influenciadora neste ano.

"A minha piada dizendo 'ai, que difícil entrevistar a Gkay', desculpa, não tem nada de humilhante. Não tem nada de agressivo, não tem nada, absolutamente nada. O que tem é o acúmulo de um monte de coisas e ninguém sabia que a Gkay estava neste poço para explodir", disse.

