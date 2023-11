Em turnê pelo Brasil, Anahi compartilha com os fãs que está doente: ‘tive a pior noite’

A cantora Anahi, que está em turnê com a banda RBD no Brasil, mostrou que sua noite não foi boa. Ela publicou nos Stories, na manhã desta quinta-feira (16), a foto de um termômetro marcando 38,6 graus e revelou estar sentindo dores em seu corpo.

“Tive a pior noite. Meus ossos doem. Não sei o que está acontecendo. Não é Covid, creio eu, tive recentemente pela quinta vez”. Anahi e o RBD já fizeram quatro shows no Brasil, sendo dois no Rio e dois em São Paulo. Hoje o grupo tem mais uma apresentação marcada na capital paulista.

No domingo (12), Dulce Maria, outra integrante da banda, também contou no Instagram que estava se sentindo mal, mas apesar disso daria o melhor de si e fez show no mesmo dia.