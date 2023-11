Influenciadora que desmaiou em show de Taylor Swift relata que funcionária ofereceu calmante

Grande fã da cantora norte-americana Taylor Swift, a influenciadora digital Bel Rodrigues relatou a experiência durante o show da artista desta sexta-feira (17) no Rio de Janeiro. Com sensação térmica chegando aos 60°C, ela relatou ter passado mal tanto antes como durante a apresentação, mas que o atendimento no posto médico do local do espetáculo não foi como o esperado.

"Eu não precisava de calma, precisava de ajuda", disse a influenciadora na rede social X (antigo Twitter) ao relatar que a responsável pelo atendimento no ambulatório do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, ofereceu um calmante quando ela buscou atendimento ao ter sintomas como tontura, visão embaçada e tremedeira, devido ao calor.

O atendimento médico dentro do local do espetáculo é de responsabilidade da produtora T4F - Time for Fun. Apesar da empresa não ter fornecido oficiais sobre atendimentos, os relatos dão conta de mais de mil desmaios durante o show da Taylor Swift.

Uma das que foi atingida por isso foi a influenciadora. Ela relatou que os primeiros sintomas ocorreram antes mesmo de entrar no Engenhão. Ao entrar no estádio, ela conseguiu ficar no lugar planejado: próximo a grade. "Mas foi só ficar nesse lugar que voltou tudo: tontura, visão embaçada, tremedeira e sensação de desmaio", escreveu.

Ao sentir isso, foi pela primeira vez no posto médico, onde foi averiguada que estava com pressão baixa, glicose baixa - apesar de ter feito todas as refeições - e com o coração batendo a 148. Com tudo isso, ela acabou optando por assistir ao show sentada, vendo a cantora pelo telão.

"E é bobo, eu sei, mas quando você espera a vida toda por um show, se planeja e afins, é muito frustrante não conseguir ter domínio de seu corpo", ressaltou.

A influenciadora disse que tentou ficar de pé em algumas músicas, mas logo voltava a passar mal. Por isso, resolvei voltar ao posto médico. "A mulher simplesmente disse que tava ficando meio lotado e que ia me dar um clonazepam sublingual pra eu me acalmar. Eu não precisava de calma, precisava de ajuda", criticou.

Bel Rodrigues disse que esta sexta-feira foi "o pior dia da minha vida", pelo menos "até o momento que a Taylor pisou no palco". Com ingresso comprado para o show deste sábado (18), ela disse ainda não saber se conseguiria comparecer.

"Eu to muito apavorada com tudo que rolou ontem e extremamente triste pela Ana", disse em referência a Ana Clara Benevides, fã de 23 anos que morreu durante o show da Taylor Swift desta sexta-feira. "Espero que vocês entendam e que nos encontremos numa situação melhor".