Fã de Taylor Swift morto no Rio será enterrado com roupa que customizou para show, dizem primas

Familiares de Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, vítima de um latrocínio na Praia de Copacabana, na madrugada deste domingo (19), foram ao Instituto Médico-Legal do Rio para a identificação e liberação do corpo.

Duas primas do turista de Mato Grosso do Sul, que assim como Gabriel estavam no Rio para ver o show de Taylor Swift, afirmaram à GloboNews que o parente será enterrado, na terça-feira (21), com a roupa que havia customizado para ver a popstar no Engenhão.

Veja também

Ao ser morto, ele usava pulseiras da amizade que são populares entre os "swifties". As informações são do g1.

Gabriel e a família são do Mato Grosso do Sul, e o estudante cursava Engenharia Aeronáutica em Belo Horizonte (MG). O corpo deve ser levado na segunda-feira (20) para o estado natal dele, e o enterro está previsto para terça (21) no Cemitério Santo Antônio, em Campo Grande.

Suspeitos soltos horas antes

Os suspeitos já tinham ficha criminal por outros crimes e dois deles haviam sido presos em flagrante na última sexta-feira (17). Eles foram soltos em uma audiência de custódia no sábado (18), menos de 12 horas antes do assassinato.

Segundo a PM, dois agentes encontraram a vítima morta próxima ao espelho d’água, na altura da esquina da Avenida Atlântica com a Rua Figueiredo de Magalhães.

Os policiais chamaram os bombeiros, que atestaram que Gabriel estava morto.

De acordo com parentes, antes do crime, a vítima estava hospedada na Barra da Tijuca, e foi com um grupo de amigos à Lapa. Depois, em um carro alugado, eles foram para Copacabana e desceram até a areia para mergulhar no mar à noite.

Vítima dormia e acordou assustada

As primas contam que Gabriel cochilou na areia enquanto os amigos conversavam. Nesse momento, eles foram abordados pelos bandidos.

O grupo tinha deixado a maior parte dos pertences no carro, o que teria irritado os assaltantes. Gabriel acordou assustado, já no meio do assalto e foi atacado.

Legenda: Primas contam que Gabriel cochilou na areia enquanto os amigos conversavam; nesse momento, eles foram abordados pelos bandidos. Foto: Reprodução/Redes sociais

O crime aconteceu por volta das 3h da madrugada. Os ladrões levaram a chave de um veículo e dois telefones celulares. Dois dos suspeitos foram presos após o crime por policiais militares.

Um deles, Alan Ananias Cavalcante, estava com o documento da audiência de custódia, realizada horas antes, no sábado (19), que liberou da cadeia.

O outro, Anderson Henriques Brandão, confessou participação no crime. Ele tem 14 anotações criminais.

Policiais investigam a participação de um terceiro homem, Jonathan Batista Barbosa, apontado por testemunhas como também envolvido no latrocínio. Ele tem 10 anotações criminais.

Legenda: Um dos suspeitos da morte de Gabriel foi preso na última sexta-feira pelo furto de 80 barras de chocolate Foto: Divulgação

Alan foi preso na sexta pelo furto de 80 barras de chocolate. Quando foi cercado por agentes do Copacabana Presente, segundo os policiais, ele entregou a sacola a Jonathan, na tentativa de evitar o flagrante.

Ambos acabaram detidos, levados para a 12ª DP (Hilário de Gouveia), e foram autuados em flagrante.

Crimes no bairro há anos

A audiência de custódia aconteceu por volta de 12h40 de sábado, em Benfica. Nela, a juíza Priscila Macuco Ferreira decidiu pela soltura da dupla, determinando que eles não se ausentem do estado por mais de sete dias e não ingressem nas unidades da rede de lojas durante o curso do processo.

De acordo com as investigações, os três praticam crimes no bairro de Copacabana há anos.

A Delegacia de Homicídios da Capital e a Polícia Militar estão nas ruas em busca de Jonathan.