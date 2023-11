Fãs promovem homenagem e protesto pela morte de Ana Benevides em show de Taylor Swift

Fãs da cantora Taylor Swift estão se mobilizando para fazer uma homenagem a Ana Clara Benevides, jovem que morreu no show da artista durante a onda de calor no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, na sexta-feira (17).

Por meio das redes sociais, perfis de fã-clubes se organizam para prestar solidariedade pela morte da estudante no último show de The Eras Tour, que acontecerá no mesmo estádio na noite desta segunda-feira (20).

Anteriormente, no X, antigo Twitter, a conta 'Info Taylor Brasil' divulgou uma nota pedindo para que os fãs fizessem silêncio após a música "Champagne problems". Neste momento do show, é costume dos admiradores da artista ovacioná-la. A atitude seria "em memória de Ana Benevides e em protesto à negligência da cantora e sua equipe durante o show de hoje (20)", diz a mensagem.

No entanto, os fãs recuaram com a decisão de protesto de silêncio a pedido dos familiares de Ana. Em novo comunicado, é informado que a orientação é a de que os fãs levantem placas dizendo "Ana Benevides Will Be Remembered" (Ana Benevides será lembrada, em tradução livre), após a canção "Champagne Problems".

De acordo com a publicação, a decisão se deu pelo "sensacionalismo gerado pela imprensa", sem dar mais detalhes.

"Estamos nos organizando para prestar homenagens a Ana Benevides. Em nenhum momento buscamos ou tivemos a intenção de responsabilizar Taylor Swift pela morte da sua fã", diz o texto.

"Os ataques direcionados a cantora são irresponsáveis e um desserviço. Enquanto isso, os verdadeiros culpados por essa fatalidade seguem impunes. Não mediremos esforços para cobrar justiça em nome de Ana. Entretanto, faremos isso com respeito e responsabilidade", completa.

O perfil também fez críticas à T4F (Time for Fun), produtora responsável pela turnê no país, e cobra um posicionamento por parte deles e da cantora "para promover o mínimo de conforto e paz para a família de Ana Benevides".

Entenda o caso

Nos últimos dias, os "swifities", como são chamados os fãs da artista, foram notados nas redes sociais pela dedicação em busca de organização, cuidados, orientações e até mesmo a conquista de doação de água potável para o público que foi assistir aos shows da turnê no Rio de Janeiro.

No entanto, essa última iniciativa não foi bem recebida por uma parte dos fãs e admiradores da cantora estadunidense. Conforme publicações no X, alguns seguidores dizem estar decepcionados com a falta de suporte da equipe da artista, da Time For Fun e com a própria Taylor Swift. "Como que uma artista que construiu 15 anos de carreira em cima de empatia e conexão com os fãs ignora algo assim, sabe?", diz um dos posts.

Outra questão é o fato da Taylor não ter mencionado o nome dos fãs mortos e nem prestado homenagem direta durante o show realizado no domingo, dia 19, no Engenhão.

Apesar disso, alguns fãs interpretaram a inclusão da música "Bigger than the whole sky" (Maior que o céu inteiro, em tradução livre) na setlist da apresentação, que fala sobre luto e despedida, como uma forma de homenagem.