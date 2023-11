Brasileira agride colombiana na fila de show de Taylor Swift no RJ; entenda a confusão

Na espera para o show de Taylor Swift desta segunda-feira (20) no Engenhão, no Rio de Janeiro, uma fã brasileira da cantora agrediu outra fã colombiana, a quem acusou de estar furando a fila, conforme informações do SBT.

A cena foi flagrada por uma equipe de reportagem do canal, que fazia cobertura do evento exibindo uma passagem ao vivo. A equipe mostrou o momento em que a brasileira, que não foi identificada, aparece pulando uma cerca e agredindo a estrangeira.

Em entrevista à emissora, ela falou que a fã colombiana e as amigas estavam furando a fila, e xingou o grupo de meninas enquanto o repórter mostrava a situação.

Após a agressão, a Polícia Militar e pessoas ligadas ao evento retiraram as colombianas da fila. No vídeo, é possível ver que algumas pessoas vaiavam e comemoravam a ação. A cena ainda mostra a brasileira rindo da situação.

Atendimento médico

Ainda segundo a reportagem do SBT, a menina agredida recebeu atendimento médico e todo o grupo iria, conforme a organização do evento, ocupar um dos camarotes do show da norte-americana. Já a fã brasileira, precisou deixar a fila para prestar depoimento à polícia.

Segundo uma testemunha, a confusão teria começado porque a colombiana deixou o seu lugar para comprar lanche para as outras amigas e, quando voltou, foi acusada de estar furando a fila.