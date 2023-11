Família de Ana Benevides, jovem morta em show de Taylor Swift, nega contato da cantora

Após jornais estadunidenses noticiarem que Taylor Swift entrou em contato com familiares da fã que morreu, a prima da estudante Ana Clara Benevides negou a informação. Segundo Gabriela Benevides, não houve qualquer troca entre os parentes dela e a equipe da cantora.

Os portais US Weekly e Page Six informaram que Taylor havia determinado que equipe buscasse os familiares de Ana. O contato teria ocorrido nesta terça-feira (21). No entanto, Gabriela declarou à Folha de S. Paulo: "Até onde eu sei, não. É fake isso".

Veja também

Gabriela é prima de Ana Clara e veio ao Rio de Janeiro para ajudar o tio a liberar o corpo da fã. A jovem morreu na última sexta-feira (17), no início do show da Taylor Swift.

Nos portais estadunidenses, ainda detalharam que Taylor estaria recebendo suporte do namorado Travis Kelce, por estar "profundamente abalada" com a perda da fã.

Fãs organizam vaquinha

Os fãs da Taylor realizaram uma vaquinha para ajudar os familiares de Ana Clara. Por meio de uma campanha organizada pelo Update Swift Brasil, um dos maiores fãs-clubes da cantora no País, os fãs enviaram dinheiro para custear o translado do corpo.

"É com pesar que informamos que a família de Ana teve que recorrer a um empréstimo para possibilitar seu retorno para casa. Infelizmente, a T4F segue decepcionando e não ofereceu suporte nessa questão", dizia um trecho da publicação no Twitter.

Posteriormente, foi apagado, pois a família declarou já ter conseguido dinheiro suficiente para pagar as despesas.