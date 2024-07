Yuri Lima, ex de Iza, mantém fotos com cantora após traição

O jogador Yuri Lima, ex de Iza, ainda não apagou as fotos do casal no Instagram. Eles estão separados desde a última quarta-feira (10), quando a artista divulgou que foi traída pelo pai de sua primeira filha, Nala.

Diferentemente de Iza, que arquivou as publicações, o atleta do Mirassol manteve todos os posts. As fotos do anúncio da gravidez, inclusive, continuam fixadas no perfil de Yuri.

"Eu vou fazer você sorrir assim pro resto da vida, se acostuma! E logo seremos, nós mamãe", disse Yuri na publicação do dia 13 de abril, pouco menos de três meses antes da divulgação da traição

Contato com amante foi apenas virtual, diz Yuri

Yuri Lima se manifestou sobre o término com Iza, na madrugada dessa quinta-feira (11), em mensagens ao colunista Leo Dias. O atleta assumiu a culpa, mas disse que o contato com a amante foi apenas virtual.

"Ela não merecia passar por isso! E, ao mesmo tempo, obrigado por ter avisado ela antes… Assumo toda a minha m*rda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela há muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza", justificou-se.

A suposta amante, Kevelin Gomes, negou ter relações com o jogador, e disse que só estava "sendo recíproca".