Kevelin Gomes nega ser amante de Yuri Lima: 'Só estava sendo recíproca a ele'

Pivô da separação de Iza com Yuri Lima, Kevelin Gomes contou a própria versão sobre o envolvimento com o jogador em um vídeo publicado nas redes sociais, nessa quinta-feira (11).

A jovem de 24 anos admite ter trocado mensagens íntimas com o atleta do Mirassol, mas nega ter vazado o conteúdo para a imprensa. Ela disse ainda que eles não se encontraram enquanto Yuri namorava Iza.

"As fotos que estão rolando são antigas. Não teve encontro algum após o relacionamento. Mas a gente manteve, sim, os nossos contatos, a nossa intimidade. Até porque, eu trabalho com isso e só estava sendo recíproca a ele", afirmou.

"Não houve nenhum tipo de remuneração da nossa parte. Simplesmente foi vontade própria, interesse, como dois adultos", acrescentou.

Kevelin disse também que nunca procurou o jogador e negou ser amante dele. "Sou uma pessoa livre, solteira, independente. E eu jamais faria algo que pudesse ferir um casamento, um relacionamento e uma gravidez. Simplesmente, eu estava agindo conforme a nossa intimidade. Sinto muito ter chegado a esse nível. Não houve encontro e não sou amante de ninguém".

A jovem afirmou ser garota de programa e trabalhar com conteúdo para plataforma adulta, e disse que compartilhou a troca de mensagens íntimas com Yuri Lima apenas com amigos próximos. No fim do vídeo, ela pediu desculpas "a todos, de todo o meu coração".

Traição de Yuri e fim de relacionamento

Iza anunciou o fim do relacionamento com Yuri Lima, na noite de quarta-feira (10). Grávida de seis meses​ da filha Nala, a cantora revelou que foi traída.

"Eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Eu queria parar por aqui, e pedir para vocês respeitarem meu momento porque eu tô grávida. (...) E pedir também que vocês respeitem meu momento mesmo. Ele me traiu. Não acredito que estou falando isso. (Ele) mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo. Ele nunca parou de falar com ela". Iza Cantora

A cantora revelou que a amante de Yuri teria tentado vender os prints de conversas com o jogador por até R$ 30 mil.

Na declaração, Iza ainda disse que é uma pessoa discreta e relutou muito para gravar a mensagem, mas resolveu contar momentos íntimos por temer uma futura exposição que poderá passar. "Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo, gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira, isso é inevitável", comentou a artista.