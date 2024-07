Iza agradece carinho de fãs ao falar pela primeira vez sobre traição de ex: 'Me sentindo abraçada'

"Eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Eu queria parar por aqui, e pedir para vocês respeitarem meu momento porque eu tô grávida. (...) E pedir também que vocês respeitem meu momento mesmo. Ele me traiu. Não acredito que estou falando isso. (Ele) mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo. Ele nunca parou de falar com ela".

Iza Cantora