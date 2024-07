Luana Piovani chora em vídeo de apoio a Iza: 'Lamentável'

Luana Piovani, de 47 anos, chorou em um vídeo publicado, na manhã desta quinta-feira (11), em apoio à cantora Iza, que revelou o fim do relacionamento com Yuri Lima após ter sido traída.

"Somos todas manas. As dores e situações são quase sempre as mesmas, isso nos une. Lamentável. Queria ser unida a todas vocês só pelas coisas boas, pelas potências e portais que somos, mas o mundo masculino, cruel, segue moendo mulheres", escreveu a atriz na legenda da postagem. "Iza, te amo, te sofro e to aqui, se precisar paro tudo e cuido de vocês até você ficar direitinha. Deus vos abençoe sempre", complementou.

No vídeo, a atriz disse que entende o sentimento de frustração da cantora: "Fico triste porque conheço, não na situação dela, mas a dor por tudo que representa a fantasia não dar certo, a frustração que é. A gente investe nosso amor, o tempo, a vida, nossas ideias."

Ela destacou ainda que também terminou o namoro com o empresário Lucas Bittencourt. "Foi um baita gatilho essa história para mim, porque estou vendo uma mana virar mãe solo e estou imaginando o aperto no peito dela, isso me entristece demais. Meus filhos todo no Brasil, terminei meu namoro, então a falta está enorme", confirmou.

Segundo Piovani, saber da traição sofrida por Iza a fez reviver os próprios traumas de relacionamentos com homens infiéis, mencionando o casamento com o surfista Pedro Scooby.

"Quando a gente vive um trauma, alguma dor, toda vez que a gente passa por uma despedida, é como se esse abandono reativasse. É como se você reassistisse seu abandono por causa da cena. E eu estou falando isso porque toda vez que eu vejo uma mulher virar mãe solo eu reassisto a minha história", desabafou.

"Fico muito triste por ela passar por isso no final da gestação. É claro que está todo mundo mandando energias positivas e querendo que ela fique bem, mas já passei por uma gestação, por um parto, pelo primeiro filho, por uma amamentação, e é tão difícil", complementou Luana.

Na noite de quarta-feira (10), Iza, que está grávida de Yuri, abriu o jogo sobre a traição do atleta do Mirassol em um vídeo que já ultrapassa 60 milhões de visualizações.