Iza é convidada do 'Conversa com Bial' desta sexta (12); veja que horas começa e onde assistir

A cantora Iza será a convidada desta sexta-feira (12) do programa 'Conversa com Bial', da TV Globo. A atração foi gravada antes do anúncio da traição de Yuri Lima e do término do relacionamento com o jogador, por isso, será re-editada.

"A entrevista irá ao ar, sim, mas, como todo conteúdo pré-gravado, a conversa com a cantora será editada", informou a emissora em nota a coluna Play, do jornal O Globo.

Grávida de seis meses de Nala, a artista contará sobre show no Rock In Rio, carreira e sobre a gestação da primeira filha. "Aqui na nossa sala, mais do que nunca, hoje ela é múltipla! À espera de Nala, Iza canta um de seus maiores sucessos, fala de carreira, Rock in Rio e, claro, maternidade", disse o apresentador Pedro Bial.

Veja que horas e onde assistir o 'Conversa com o Bial'

A entrevista com a cantora Iza será exibida às 1h20 deste sábado (12), após o jornal da Globo, na TV Globo. A atração também pode ser vista nesta sexta-feira (12), às 23h30, no GNT.

Traição e fim do relacionamento

Iza anunciou o fim do relacionamento com Yuri Lima, na noite de quarta-feira (10). Grávida de seis meses​ da filha Nala, a cantora revelou que foi traída.

"Eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Eu queria parar por aqui, e pedir para vocês respeitarem meu momento porque eu tô grávida. (...) E pedir também que vocês respeitem meu momento mesmo. Ele me traiu. Não acredito que estou falando isso. (Ele) mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo. Ele nunca parou de falar com ela". Iza Cantora

Na declaração, Iza ainda disse que é uma pessoa discreta e relutou muito para gravar a mensagem sobre sua vida pessoal. A cantora resolveu contar momentos íntimos de sua vida pessoa por temer uma futura exposição que poderá passar. "Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo, gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira, isso é inevitável", adiantou a artista.

A cantora ainda revelou que a amante de Yuri teria tentado vender prints de conversas com o jogador por até R$ 30 mil.