Vídeo de Iza sendo questionada por ex após tomar bebida viraliza: 'tá achando que tá bonita?'

Um vídeo antigo que mostra uma interação entre a cantora Iza e o ex-marido, o produtor musical Sérgio Santos, quando ainda estavam juntos, viralizou nas redes sociais nessa segunda-feira (31). Na gravação, o então companheiro da artista questiona se ela acha que está bonita após ingerir uma taça com bebida alcoólica.

"Está achando que está bonita?", disse o profissional depois de a então esposa iniciar uma brincadeira de quem viraria a bebida sem fazer careta. Na ocasião, além do casal, a equipe da artista também estava no bar, em Portugal. Em seguida, Sérgio repetiu a pergunta e a imagem é encerrada.

Nas redes sociais, os internautas condenaram a atitude do produtor musical. "Pior coisa do mundo ficar sendo reprimida na frente das pessoas", escreveu um usuário no X — antigo Twitter. "Ninguém merece homem que só coloca a gente para baixo", comentou outro.

O registrou voltou aos holofotes após Iza revelar, em entrevista ao Fantástico exibida no domingo (30), que o fim da relação, em outubro de 2022, contribuiu para o processo de criação do novo trabalho. "Esse álbum fala sobre amor, sobre as minhas várias experiências com o amor".

Além do antigo casamento, o atual relacionamento da artista com o jogador Yuri Lima também está na produção musical. Segundo Iza, o amado é o tema da canção "Exclusiva".