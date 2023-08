Ary Mirelle presenteia João Gomes com carro e se defende de ataques: 'juntei pra comprar'

O cantor João Gomes completou 21 anos nesta segunda-feira (31) e ganhou o carro dos sonhos da namorada, a influenciadora Ary Mirelle. Na ocasião, a jovem presenteou o companheiro com uma Chevrolet D20 antiga, fabricada entre os anos de 1985 e 1996, avaliada em cerca de R$ 50 mil atualmente.

"Ele dizia que eu era bonita igual uma D20. Dei uma a ele de presente", escreveu a moça ao compartilhar um vídeo do momento.

Nas redes sociais, o cantor disse que o veículo era o carro dos seus sonhos. "Ganhei uma 'D20zona'. Tô muito feliz, turma", detalhou.

Foto: reprodução/redes sociais

Para comemorar a nova idade, João promoveu uma comemoração com amigos e familiares. Conforme ele, essa foi a segunda vez na vida que fez uma festa na data. "Acho que só tive uma festinha de aniversário com 1 ano de idade, agora são 21. Obrigado, Deus", revelou.

Recentemente, Ary Mirelle, que espera o primeiro filho com o artista, adquiriu o primeiro veículo próprio e compartilhou a conquista nas redes sociais.

Jovem se defende de ataques

Nesta madrugada de terça-feira (1º), a namorada do cantor fez um desabafo sobre os ataques que disse sofrer. Na ocasião, ela detalhou que pessoas "maldosas" a desmotivam a compartilhar mais conquistas com os 4 milhões de seguidores que acumula no Instagram.

"Entrei nesse meio da internet através do João, mas faço meus trabalhos aqui e juntei pra comprar meu carro e dar o que o João sonhava ter", escreveu a influenciadora. "Desmerecer o sonho de alguém não vai te fazer um ser humano melhor", concluiu.

Foto: reprodução/redes sociais

A gravidez de Ary Mirelle foi confirmada em junho deste ano. No mês seguinte, o padre Maciel de Sousa — conhecido pela amizade com o pernambucano — encontrou João Gomes e a influenciadora. Em evento junino realizado em Maracanaú, Ceará, o casal recebeu as bençãos do religioso pela gestação.