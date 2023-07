João Gomes e Ary Mirelle descobrem sexo de bebê em chá revelação

O casal João Gomes e Ary Mirelle revelou o sexo do primeiro filho ao público em um chá revelação com a presença de amigos e familiares, em Petrolina (PE), Em evento, realizado na tarde desta terça-feira (25), eles descobriram que serão pai de um menino.



Antes mesmo de nascer, o herdeiro do casal pernambucano ganhou o nome de Jorge. Ao mesmo tempo, eles estavam preparados para chegada de uma menina. A pequena iria se chamar Aurora.

João Gomes e Ary Mirelle comemoram a chegada do primeiro herdeiro em junho deste ano, quando foi confirmado por exames a gravidez.

Padre cearense realizou bênção em encontro com Ary Mirelle

Legenda: Padre realizou benção em Ary Mirelle Foto: Reprodução/Instagram

Em julho deste ano, o padre Maciel de Sousa — conhecido pela amizade com o pernambucano — encontrou João Gomes e a influenciadora Ary Mirelly. Em evento junino realizado em Maracanaú, o casal recebeu as bençãos do religioso pela gestação do primeiro filho.

Legenda: João Gomes postou um vídeo do chá revelação Foto: Reprodução/Instagram

"Poder abençoá-los, conviver com eles, conversar, resenhar, foi algo que não poderia supor que um dia pudesse vir a viver: de fato, Deus faz, Deus junta", escreveu padre Maciel em postagem no Instagram.

João Gomes chegou a publicar um vídeo onde o padre faz o sinal da cruz na testa de Ary Mirelle e diz: "Sem dúvida nenhuma vai ser uma boa mamãe".