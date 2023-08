Separação de Iza não foi amigável e teve acordo milionário, diz jornalista

A cantora Iza e o produtor musical Sérgio Santos não teriam terminado o casamento de quatro anos em bons termos e houve um acordo de R$ 3 milhões no divórcio, segundo informações do colunista Lucas Pasin, do Uol, que ouviu amigos da artista.

Segundo amigos próximos, a cantora teria concluído, após anos de união com Sérgio, que estava vivendo um relacionamento tóxico.

O ponto final, então, teria vindo quando ela percebeu que o casamento a fazia perder o lado empoderado. Sérgio, que era produtor de Iza, teria arrumado várias formas de diminuir a cantora, tanto pessoalmente como profissionalmente, ditando como ela deveria se comportar.

No trabalho, Iza teria percebido que foi desestimulada a colocar as percepções próprias nas músicas, sendo proibida de deixar claro quais os desejos pessoais na arte.

Quantia milionária

A decepção maior só teria vindo mesmo com o processo de divórcio. Nele, Sérgio teria solicitado um valor de R$ 10 milhões com a separação por se considerar "responsável" pela carreira da cantora. Sem esperar a reação, Iza teria fechado acordo de R$ 3 milhões pela separação.

Sérgio ainda levou, segundo o relato, várias coisas compradas pelo casal, como malas de viagem de marca cara. Amigos apontaram que a atitude foi vista pela cantora como mesquinharia.

Ainda conforme a coluna de Pasin, Iza pontuou que não vai comentar o caso. "Não comentamos a vida pessoal e ela não irá se posicionar. Isso já aconteceu faz bastante tempo", disse. Sérgio Santos também não deu nenhuma declaração ao colunista.

Anteriormente, em entrevista ao Fantástico, Iza deu indícios de como seria a relação. "Aquela pessoa parece que vai cuidar de você, mas no final você vê que deixou de ser você para estar com aquela pessoa. Você percebe que aquela pessoa se beneficia das suas dores, das suas cicatrizes, das suas inseguranças, do seu sucesso", delimitou.