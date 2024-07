Fernanda Garay anuncia gravidez do primeiro filho com Márcio Santos

A ex-jogadora de vôlei Fernanda Garay, 38 anos, anunciou nesta terça-feira (16), em suas redes sociais, que está grávida. Atualmente apresentadora da Globo, ela é casada com Márcio Santos desde 2017.

"Estamos grávidos! Nossos corações estão transbordando de alegria e o nosso amor sendo multiplicado. Aqui dentro está acontecendo o milagre da vida. Nosso bebê está vindo para encher as nossas vidas com mais cor e muito mais amor", escreveu a ex-atleta em uma publicação no Instagram.

A novidade foi comemorada por várias celebridades, entre elas as jogadoras Rosa Maria e Roberta Ratzke e as atrizes Nanda Costa e Pathy de Jesus.

Central Olímpica

Fê Garay irá apresentar o Central Olímpica, na Globo, ao lado de Tadeu Schmidt. O programa será transmitido diariamente, com foco nos jogos olímpicos de Paris.