Monica Iozzi revela que foi raptada na infância: 'Trocaram até minha roupinha'

A atriz Monica Iozzi, de 42 anos, revelou que foi raptada do colo de sua avó quando ainda era um bebê de sete meses. Ela contou a aventura no programa Portugal Show dessa segunda-feira (15).

"Uma senhora me viu e falou assim: 'que bonitinha, posso pegar?' Foi uma questão de segundos e a mulher sumiu comigo, desapareceu", relembrou o ocorrido, que aconteceu em 1982.

Veja também Zoeira Mel Maia é barrada em festa em Paris por conta da roupa; veja vídeo Zoeira Sandra perde o bebê na versão de 1993 de 'Renascer'? Relembre

A família de Monica estava de viagem em Foz do Iguaçu, no Paraná, estado que faz divisa com o Paraguai. O grupo atravessou a fronteira para conhecer o país vizinho e fazer comprar em galerias quando o susto aconteceu.

De acordo com a atriz, a mãe dela desmaiou, enquanto o pai chamava a polícia. Ele, por sinal, decidiu começar uma busca por conta própria pelas redondezas e conseguiu resgatar a filha. "Ele, vindo não sei de onde, viu que só tinha uma saída no lugar e, enquanto chamava a polícia, ele começou a pular os balcões de cada depósito e olhar", disse Iozzi.

Ela destacou que os sequestradores já haviam inclusive trocado a roupa dela: "Me achou e eu estava dormindo, com outra mantinha, já. Trocaram até a minha roupinha."

Ao ouvir a história, o apresentador Rafael Portugal pensou se Monica era a criança certa quando o pai a achou. "E se seu pai pegou outra criança? Existe uma mãe paraguaia contando a história... 'eu estava vendendo roupa, entrou um senhor, pegou minha filha e correu'", brincou.

Durante a participação no programa, Monica relembrou também outro momento inusitado da infância: quando vendeu cerveja em um campo de futebol. Ela ainda tentou reproduzir um desenho ao vivo e cantou com o apresentador.