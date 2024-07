Mel Maia é barrada em festa em Paris por conta da roupa; veja vídeo

A atriz Mel Maia passou por um perrengue com uma amiga ao tentar entrar em uma festa em Paris. No domingo (14), ao visitar uma casa de eventos, a equipe de segurança do local achou que as vestes das duas estavam inapropriadas e elas foram barradas.

Segundo Mel Maia, os seguranças não explicaram o problema que existia nas roupas. "Gente, simplesmente, no lugar onde a gente topou ir agora, de primeira, a gente não pôde entrar por causa da roupa", declarou Mel Maia nos stories no Instagram.

Veja Mel Maia falando sobre ser barrada:

"Eu acho que é por causa do top, mas a Lívia está de boa, ela está só com um decote. Será que é por causa do meu top? Eu não sei gente", acrescentou Mel Maia.

Em seguida, Lívia Goes, amiga da atriz, desabafou: "É só porque a gente é latina, só porque a gente é brasileira".

Ao ser questionada pelas meninas do motivo, um segurança teria criticado: "É, talvez por causa da roupa, né?!". "Falou assim mesmo", ressaltou Mel Maia.