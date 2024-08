Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (27)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (27) vai ao ar às 17:05, após 'Meu Amigo Enzo'. Nesse capítulo, Cristina implora que Rafael passe a noite com ela.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Cristina implora que Rafael passe a noite com ela. Rafael despreza Cristina, deixando-a arrasada. Serena garante a Terê que vai se libertar dos laços de sua vida passada para viver o presente. Jorge se interessa por Kátia e ela corresponde. Ciro diz a Agnes que está investigando a morte de Luna não apenas por dever, mas também por consideração a ela. Agnes fica perturbada, mas disfarça.

Ivan fica satisfeito ao saber que Cristina e Rafael não dormiram no mesmo quarto. Rafael pensa em Serena e chora. Raul fala para Ermelino que quer deixar Olívia sem dinheiro algum, para depois tomar o restaurante dela com mais facilidade. Serena não recrimina Generosa por seu passado. Generosa afirma para os moradores da pensão que não podem tripudiar dela, pois também têm seus defeitos.

Serena encontra uma escultura de barro no roseiral e fica emocionada, pois acredita que foi feita por alguém de seu povo. Débora pergunta a Cristina como foi a noite de núpcias. Guto foge da cadeia. Guto se esconde na locomotiva abandonada. Cristina conta a Débora que Rafael a despreza. Elias recrimina o pessoal pelo julgamento à Generosa. Dalila, ao se lembrar do quanto sofreu com as fofocas quando estava solteira e grávida, se solidariza com Generosa, que fica emocionada.

Débora manda Cristina fingir para todos que está feliz em seu casamento. Romeu conta para Generosa que está procurando seu neto, que possui uma jóia com um rubi. Generosa garante a Romeu que vai ajudá-lo. Ciro conta a Adelaide e Agnes que Guto fugiu.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.