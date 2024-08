Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (27)

A novela 'Familia é Tudo' desta terça-feira (27) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Léo se preocupa com o estado de Vênus.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta terça-feira

Léo se preocupa com o estado de Vênus. Hans manda Gina dopar sua prima com uma medicação mais forte. Léo pede uma nova chance aos jurados para se apresentar no concurso, e Vênus se emociona. Frida/Catarina convence Júpiter a se abrir com ela.

Catarina se diverte com Furtado. Tom sente uma forte dor de cabeça, e Maya se desespera. Jules redecora o apartamento de Leda. Ubaiara combina com Sheila para ajudar Leda. Júpiter pede Lupita em namoro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.