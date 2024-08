Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 27 de agosto

Hoje, a lua minguante em Gêmeos nos convida a um momento de introspecção e reflexão. É uma energia que nos pede para desacelerar, respirar fundo e olhar para dentro. Não é um dia para correr ou iniciar novos projetos, mas sim para fazer uma limpeza interna e externa.

A lua minguante nos ensina a importância de deixar ir. Este é o momento ideal para cortar o que não está funcionando, seja na sua rotina, nas suas relações ou até mesmo nos seus pensamentos. Em Gêmeos, essa energia nos pede para desacelerar a mente, evitar o excesso de movimento e nos conectar com o que realmente importa. Para reforçar essa energia de mudança, temos um aspecto favorável entre Vênus e Urano. Esse alinhamento encoraja transformações, especialmente no que diz respeito ao amor, às finanças e aos valores pessoais. Se algo não está fluindo como deveria, Vênus e Urano trazem a oportunidade de fazer ajustes, inovar e abraçar o novo com coragem.

Signo de Capricórnio hoje

Capricorniano(a), a lua minguante em Gêmeos pede que você desacelere e reavalie suas finanças e recursos. Pode ser necessário cortar gastos ou reorganizar seu orçamento para garantir mais estabilidade. Não se apresse; use este momento para refletir e tomar decisões mais conscientes.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.