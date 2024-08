Isis Valverde confirma filme com Sylvester Stallone: 'muito animada'

A atriz Isis Valverde, de 37 anos, usou as redes sociais para confirmar que vai integrar o elenco do filme "Alarum", ao lado do astro do cinema Sylvester Stallone. Animada, a artista prometeu aos fãs que o longa estará disponível "em breve", mas sem citar a data de estreia.

Por meio dos Stories do Instagram, Isis publicou um print com a descrição do elenco, que ainda conta com personalidades como Scott Eastwood (Velozes e Furiosos 10), Willa Fitzgerald (A Queda da Casa de Usher), Mike Colter (Luke Cage) e D. W. Moffett (Uma Linda Condessa). "Soon (em breve)", escreveu ela na legenda.

Legenda: "Em breve", escreveu a artista sobre o novo longa Foto: Reprodução/Instagram

A artista demonstrou a emoção de viver seu primeiro trabalho internacional. "Agora posso compartilhar. Muito animada!", afirmou, ansiosa com o futuro da carreira.

"Alarum" será um thriller de ação norte-americano com direção de Michael Polish. As gravações terminaram em março deste ano.

Com previsão de estreia para dezembro de 2024, de acordo com a distribuidora Imagem Filmes, o longa foi rodado em Ohio, nos Estados Unidos, e gira em torno da história de um casal de espiões.

A atriz, que recentemente protagonizou o filme nacional "Ângela", sobre a vida da socialite Ângela Diniz, tem se dedicado às telonas nos últimos anos, sendo essa sua primeira investida no cinema internacional. No final de 2023, ela trabalhou como produtora de dois filmes e também gravou uma série ao lado de Sérgio Machado.