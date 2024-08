Com câncer, mãe de Isis Valverde faz desabafo: 'Não terei frases motivacionais'

A mãe da atriz Isis Valverde, Rosalba Nable, diagnosticada com câncer de mama em maio desse ano, apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (23) com a cabeça raspada. Na legenda da imagem, ela fez um desabafo e reforçou que não tem sido fácil lidar com a doença.

“Estou ouvindo muito sobre isso. Em como receber um diagnóstico duro de câncer deve ser olhado com otimismo, como aprendizado, como uma chance de ser melhor. Que se deve ter coragem e força. Que o psicológico é fundamental para a cura e para suportar todo o processo. Tudo isso funciona muito bem na teoria, porque, na prática, é bem diferente”, iniciou.

“Aqui, pelo menos por enquanto, não terei frases motivacionais, nem aquele depoimento lindo de superação. Não mesmo. E não existem julgamentos aqui, prezo por isso. Cada um é um. Cada um tem o direito de sentir a sua dor do jeito que bem entender. No meu caso, não está dando para dizer que esse processo e todas as dores que o envolvem são suportáveis”, disse ainda.

Rosalba também contou no texto que a doença que ela tem não é genética. “Não herdei isso de minha mãe. Nem de meu avô. Simplesmente era para ser assim. O primeiro passo que dei foi eliminar essa culpa. Foi cirúrgico. Sigo caminhando. É a resposta que mais utilizo para várias perguntas carinhosas e cheias de amor que recebo diariamente. Gratidão por isso. O amor é mesmo um dos deuses mais lindos. Sempre fui de viver cada dia como uma vida, isso se reforçou agora. Existem dias bons e dias ruins, mas nada é para sempre. Nunca é. Isso me conforta. Acolhi a minha dor, mas não vou morar nela. Assim espero”.

Nos comentários, ela recebeu mensagens de carinho, inclusive de Isis: “Você não caminha só”, escreveu ela. “Que Deus te abençoe”, disse outra pessoa. “Muita serenidade nessa caminhada… Diante da tempestade, abaixamos a cabeça e suportamos a chuva! Você vai passar por isso! Tenho certeza! Estamos contigo”, acrescentou outra seguidora de Rosalba.