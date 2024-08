Anitta fará parte de elenco de 'Corrida dos Bichos', novo longa do diretor Fernando Meirelles

A cantora Anitta foi confirmada, nesta sexta-feira (23), como parte do elenco do novo filme do diretor Fernando Meirelles, conhecido por obras como 'Cidade de Deus'. A participação da artista em 'Corrida dos Bichos' foi anunciada pela plataforma de streaming Prime Video.

Conforme a sinopse inicial do longa, a história será distópica e se passará no Rio de Janeiro. Anitta interpretará uma celebridade que ficou famosa por narrar e apresentar as corridas do título. As tais corridas funcionam com apostas de pessoas ricas que escolhem competidores pobres para disputar um prêmio milionário.

Veja também Zoeira Resposta de Narcisa Tamborindeguy sobre origem de sua fortuna e uso de drogas viraliza Zoeira Problemas de Jennifer Lopez e Ben Affleck começaram na lua de mel; saiba mais

O cearense Silvero Pereira também foi confirmado na obra. Outros atores já foram confirmados são: Seu Jorge, Matheus Abreu, Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Bruno Gagliasso, Thainá Duarte, João Guilherme, Grazi Massafera e Leandro Firmino.

O longa terá divisão de direção entre Meirelles, Ernesto Solis ('Perdido') e Rodrigo Pesavento ('Pico da Neblina'). Até o momento, o Prime Video não revelou a previsão de estreia nem se o filme será lançados nos cinemas ou na plataforma de streaming.