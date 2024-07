Mãe de Isis Valverde raspa a cabeça e fala sobre o tratamento contra câncer

Em tratamento contra câncer de mama, Rosalba Nable, mãe da atriz Isis Valverde, raspou a cabeça e compartilhou um registro nas redes sociais na manhã deste sábado (27).

Na legenda de uma foto no Instagram, ela dividiu com os seguidores como foi o processo de decidir cortar os cabelos após os fios começarem a cair devido à quimioterapia.

"Após 20 dias da primeira quimioterapia(anteontem fiz a terceira e prossigo sem maiores efeitos colaterais), os cabelos começaram a cair, deixando por todos os cantos um frio na barriga, que congelava o coração que chegava até a bater devagarinho. Fiquei uma semana brincando de esconde-esconde comigo mesma. Prometia, mas não ia resolver. Mas daí o destemor veio e me disse: Vamos terminar com isso!", relatou.

Veja também Zoeira Anitta é uma das principais estrelas dos Premios Juventud 2024 Zoeira Ney Latorraca chega aos 80 anos e revela que curte cada vez mais vida caseira com o marido

A escrivã, que divulgou ter sido diagnosticada com a doença em maio deste ano, comentou sobre o que sentiu ao ter que tomar a decisão.

"Se doeu? Sim, doeu. Mas não mais que todo o saldo de dor desses dois meses e pouco. Isso fez ficar mais fácil. A dor física sempre me foi insuportável. A emocional, nem tanto, por já ter lidado com muitas decepções e lutas ingloriosas. A gente vai calejando com o passar dos anos", escreveu.

Na publicação, ela desabafou e disse que esse processo não tem sido fácil, mas comentou sobre o desejo de dar e receber o colo que precisa e de ser acolher tantas emoções envolvidas nesse momento.

"Que eu compreenda que tenho limitações e que este fato implica desabar, chorar, desesperar e que os que me amam possam entender isso e ter a necessária sabedoria que a situação merece para me suportarem quando eu menos mereço", pediu.

Por fim, ela fala sobre ouvir a voz interior que diz que as coisas vão melhorar. "Os cabelos crescem. Sim, esses lindos cabelos que eu tanto amava crescem. E a gente confia, até mesmo por não ter escolha, que vai acabar crescendo também", finalizou.