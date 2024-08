Possível turnê de Oasis pode arrecadar mais de R$ 2,8 bilhões em 2025; entenda

Desde que Noel e Liam Gallagher deram indícios de um possível retorno do Oasis, o assunto tem repercutido tanto nas redes sociais como na mídia estrangeira. O britânico The Sun anunciou que uma turnê da banda, em 2025, no Reino Unido, pode arrecadar 400 milhões de libras, o equivalente a cerca de R$ 2,8 bilhões, na cotação atual.

Segundo o site, a reunião do Oasis "entrará para a história da música". "Vale lembrar como o icônico grupo de rock durou entre 1991 e 2009 e, nos 15 anos após a separação, os dois irmãos sempre mostraram que não possuíam uma boa relação e sempre se alfinetavam em redes sociais, shows e entrevistas", escreveram.

Uma fonte da música ressaltou ao The Sun que, embora Noel e Liam não sejam "melhores amigos", eles querem trazer o Oasis "para os fãs". "A demanda é enorme. Eles decidiram que era agora ou nunca", afirmou. "Noel hesitou por muito tempo, mas, finalmente, cedeu e concordou em voltar", acrescentou a fonte.

Os shows devem ocorrer no Reino Unido no próximo ano. Já o anúncio oficial sobre a volta deve ser feito nos próximos dias.

Renda da turnê

Especialista da indústria musical e presidente da agência de talentos InterTalent, Jonathan Shalit analisou, em entrevista ao The Sun, que uma provável turnê de retorno do Oasis pode render mais de 400 libras, considerando ingressos, patrocínio, mercadorias e filmagens. "Eu preveria uma renda para Noel e Liam de mais de 50 milhões de libras [cerca de R$ 326,3 milhões], cada", completou.

Na madrugada desse domingo (25), Liam publicou no X, antigo Twitter, a mensagem "próxima sexta [dia 31 de agosto de 2023]", em resposta a um fã que perguntou sobre as datas da reunião.