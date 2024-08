Keanu Reeves é confirmado como dublador do vilão Shadow em 'Sonic 3'

O ator naturalizado canadense Keanu Reeves, de 59 anos, foi confirmado como o dublador do personagem Shadow the Hedgehog, o vilão do filme “Sonic 3: O Filme”. Em um novo vídeo publicado no TikTok, é possível ver o personagem Sonic celebrando que o ator de Matrix participará da continuação da saga.

O vilão da animação também integra a franquia de videogame Sonic the Hedgehog da Sega.

No vídeo divulgado, o Sonic aparece cruzando os dedos e repetindo: “Por favor, por favor, por favor”. Ao abrir os olhos, ele vê Keanu Reeves e comemora: “Isso! Keanu, você é um tesouro nacional”.

Keanu participou da franquia Matrix, John Wick e Velocidade Máxima.

Conforme o portal Terra, o trailer do filme ainda será divulgado. A estreia está prevista para 20 de dezembro, ainda deste ano.