Keanu Reeves se encontra com Whindersson, Barrichello e Massa em restaurante de São Paulo

O ator Keanu Reeves foi flagrado, na madrugada desta quarta-feira (19), em São Paulo, quando deixava o restaurante Beefbar, onde jantou ao lado dos ex-pilotos de Fórmula 1 Felipe Massa e Rubens Barrichello, e do humorista Whindersson Nunes.

Na saída do local, o astro foi tietado por algumas pessoas antes de entrar em um carro para ir embora. Mais cedo, Whindersson já havia compartilhado alguns registros do encontro, sendo flagrado, em vídeo, enquanto tietava o ator na área externa do restaurante.

Dentro do estabelecimento, Keanu posou com os dois automobilistas e outros convidados. "Noite de todas as línguas", disse Barrichello no Instagram.

Na última segunda-feira (17), Keanu já havia se encontrado com Massa no Pateo do Palácio, no Palácio Tangará, no Parnamby, onde o astro está hospedado em São Paulo.

Segundo informação da revista Quem, o ator estaria no Brasil para fazer entrevistas para seu documentário sobre Fórmula 1 e que será exibido pelo Disney+.