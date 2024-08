Preta Gil enfrenta tratamento contra câncer com resiliência e otimismo, dizem médicos

A cantora Preta Gil revelou, em anúncio nas redes sociais, que foi diagnosticada com quatro novos focos de câncer. Os tumores foram detectados após novos exames de controle por conta de um câncer no intestino, tratado por ela em 2023. Segundo o médico de Preta, o diretor de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, no entanto, a artista "é forte e gosta de viver", o que ajuda na eficácia do tratamento.

O profissional de saúde explicou detalhes dos novos cuidados em entrevista ao jornal O Globo. Ele aponta que dois medicamentos estão sendo administrados, o bevacizumabe e a fluorucacila, e as drogas atuam com previsão na célula doente.

Veja também Zoeira Preta Gil diz que câncer voltou em quatro lugares diferentes do corpo Zoeira Preta Gil relata rotina no hospital após retomar quimioterapia: 'Não mexe comigo que não ando só'

O primeiro deles inibe o crescimento de vasos sanguíneos que fornecem nutrientes e oxigênio ao tumor, enquanto o segundo medicamento citado inibe uma enzima que leva à morte da célula cancerígena.

"Preta é forte e gosta de viver, isso impacta positivamente no tratamento contra o câncer", reforçou Roberto Kalil.

Novas etapas de tratamento

Com a nova medicação, a quimioterapia vai durar cerca de três meses, com aplicações no intervalo de 12 dias. Preta deve ficar hospitalizada por cerca de 4 horas a cada nova sessão, levando para casa uma bombinha ligada na veia que continuará injetando os remédios por 36 horas.

Possíveis efeitos colaterais foram testados pelos médicos durante a primeira sessão no hospital, mas a cantora e apresentadora não apresentou nenhum.

"Ela é resiliente e tem um olhar otimista e generoso com a vida. Isso faz toda diferença para o paciente e como ele reage às terapias", relatou a cardiologista Roberta Saretta, da equipe do Sírio-Libanês.

Além de Roberta Saretta e Roberto Kalil, os médicos Fernanda Cunha Capareli e Frederico José Ribeiro Teixeira Junior acompanham Preta Gil.