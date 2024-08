Ginasta tcheca de 23 anos morre após cair de montanha durante passeio na Alemanha

A ginasta tcheca Natalie Stichova, de 23 anos, morreu após cair da montanha Tegelberg, na região da Baviera, sul da Alemanha, enquanto tentava tirar uma selfie. Ela caiu de uma altura de 80 metros, segundo informações do jornal O Globo. Natalie estava com duas amigas e o namorado, David, quando o acidente aconteceu.

Segundo a mídia local, uma amiga da atleta, que preferiu não se identificar, relatou que uma das pernas de Natalie pareceu escorregar da borda enquanto ela ajustava a cena para a foto perto do castelo de Neuschwanstein, importante ponto turístico da região. Ainda não se sabe se a causa da queda foi o escorregão ou se um pedaço de rocha se quebrou.

A queda ocorreu no último dia 15 de agosto e, apesar dos graves ferimentos, Natalie sobreviveu e foi transportada de helicóptero para um hospital. No entanto, devido a danos cerebrais irreversíveis, a família decidiu retirar os aparelhos que a mantinham viva no último dia 21.

Clube lamenta morte

Legenda: Clube compartilhou imagens da ginasta em homenagem Foto: Reprodução/Instagram @sokolpribram

O clube de ginástica Sokol Pribram, onde Natalie treinava, expressou sua profunda tristeza pela perda. Em comunicado, o clube descreveu Natalie como alguém que "espalhou sorrisos ao longo de sua curta vida" e ofereceu apoio à família e aos amigos. Em homenagem à ginasta, o clube incentivou as pessoas a acenderem uma vela em memória de Natalie.