ONU suspende operações humanitárias em Gaza após ordens de evacuação de Israel

Após uma nova ordem de evacuação de Israel, a ONU suspendeu suas operações humanitárias na Faixa de Gaza nesta segunda-feira (26). Os palestinos no Hospital dos Mártires de Al-Aqsa em Deir al-Balah, no centro de Gaza, estão deixando o local.

A suspensão das atividades da ONU foi confirmada por um alto funcionário da organização. "Esta manhã conversei com meu conselheiro de segurança no terreno e perguntei a ele: há operações nesta manhã? E ele me disse, 'Não, impossível'", disse o funcionário, que pediu para permanecer sob anonimato.

"Isto se deve às ordens de evacuação de ontem (domingo) que afetaram a área de Deir al Balah, para onde realocamos a maior parte do nosso pessoal e nossas operações após a ordem de evacuação de Rafah há alguns meses". Funcionário da ONU

Suspensão das atividades

Com a ordem de evacuação, a equipe humanitária não consegue funcionar. "Não se trata de uma decisão de interromper as operações, mas em nível prático, não podemos funcionar", declarou o mesmo funcionário, citando a necessidade de "encontrar soluções".

Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em outubro, a ONU teve que "atrasar ou pausar" suas operações, "mas nunca até o ponto de dizer concretamente que já não podemos fazer nada" como acontece agora, acrescentou o funcionário, garantindo, no entanto, que gostaria de retomá-las o mais rápido possível.

"Se isso significa parar por 24 ou 48 horas e começar do zero, temos que fazê-lo, mas não vamos sair. Devemos continuar lá para fornecer o máximo (ajuda) possível", completou, considerando que "agora o desafio é encontrar um lugar para começar do zero e operar de forma eficaz".