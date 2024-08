Rússia lança um dos maiores ataques com mísseis e drones contra cidades da Ucrânia

A Rússia efetuou um dos maiores ataques com drones e mísseis contra instalações do setor de energia na Ucrânia, nesta segunda-feira (26). Conforme o Ministério da Defesa russo, o "bombardeio em larga escala" teve alvo as instalações de energia necessárias para o "funcionamento do complexo industrial-militar da Ucrânia".

Devido ao novo ataque, que deixou ao menos quatro mortos, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reivindicou a ajuda dos aliados europeus. "É um dos ataques russos mais importantes. Há muitos danos no setor de energia", disse.

As autoridades ucranianas afirmam que a Rússia atacou 15 regiões na maior campanha de bombardeios efetuada em várias semanas, com "mais de 100 mísseis de diversos tipos e uma centena de (drones) Shahed", segundo Zelensky.

"Poderíamos fazer muito mais para proteger vidas se a aviação dos nossos vizinhos europeus trabalhasse em conjunto com nossos F-16 e com nossa defesa aérea". Volodimir Zelensky Presidente da Ucrânia

O Ministério da Defesa da Rússia acrescentou ainda que "todos os alvos foram atingidos".