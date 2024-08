Surto de diarreia aguda por rotavírus atinge mais de 70 cidades em Goiás

A Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou, nessa segunda-feira (26), que 74 municípios goianos enfrentam surto de Doenças Diarreicas Aguda (DDA), causado, principalmente, por rotavírus e norovírus. Ao todo, mais de 12 mil casos ativos já foram registrados.

Conforme informado pelo órgão, é comum que os casos aumentem entre os meses de agosto e setembro. Neste ano, no entanto, as notificações apresentaram um crescimento significativo no fim do junho.

Desde então, a SES-GO tem acompanhado a situação nas cidades afetadas, monitorando os quadros e auxiliando nas ações de controle. O órgão também realiza testes para entender o que pode ter desencadeado o surto.

Até o momento, a Secretaria já identificou que a maioria dos quadros é causada por rotavírus ou norovírus, dois dos mais comuns virus responsáveis por infecções gastrointestinais. Além dos agentes virais, a ingestão de água contaminada, retirada de poços particulares da região, também é apontada como uma das possíveis possibilidades de contaminação.

No total, Goiás já registrou 160.417 casos de DDA desde o início de 2024.

DOENÇA DIARREICA AGUDA

De acordo com informações do Ministério da Saúde, as Doenças Diarreicas Agudas fazem parte de um grupo de doenças infecciosas gastrointestinais, caracterizadas por causar, pelo menos, três episódios de diarreia aguda em 24 horas.

Caso não sejam tratadas corretamente, as doenças podem levar à desidratação grave e ao disturbio hidroeletrolítico, que pode resultar em morte.

SINTOMAS

Cólicas abdominais;

Dor abdominal;

Febre;

Sangue ou muco nas fezes;

Náusea;

Vômitos.

PREVENÇÃO

Para prevenir a doença, o Ministério da Saúde recomenda uma série de medidas simples de higiene, como lavar as mãos com sabão e ingerir apenas água tratada. Confira orientações: