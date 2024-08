Brigadista do Ibama morre carbonizado durante combate a incêndio em Mato Grosso

Um brigadista do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi encontrado carbonizado na região da Terra Indígena Capoto Jarina, no Parque Nacional do Xingu, nesta segunda-feira (26). Ele atuava no combate aos incêndios na Amazônia, e foi identificado como Uellinton Lopes dos Santos, de 39 anos.

Ele desapareceu por volta de 11h do domingo (25), segundo o Ibama informou ao g1. O trabalhador combatia uma foco de incêndio iniciado em um terreno de indígenas.

Na última quinta-feira (22), uma funcionário de uma fazenda que ajudava brigadistas morreu em um incêndio de área de canavial próxima a BR-163, em Itiquira (MT), a 359 km de Cuiabá.

Incêndios agravados

Uellinton foi achado cerca de 1 km de uma linha de defesa contra o fogo. A situação na região foi agravada, e é estimado que tenham sido perdidos 635 mil hectares, o que dá uma área maior que todo o Distrito Federal (DF).

Há 42 brigadistas atuando contra o fogo, e metade deles são indígenas de um projeto. Conforme o Instituto Raoni, foi pedido ao Ibama que mais brigadistas fossem enviados.

“Se alguma autoridade puder me ouvir, por favor manda avião que apaga fogo. Só pode apagar esse fogo jogando água com avião”, disse Megaron Txucarramãe, sobrinho de Cacique Raoni, em um vídeo que mostra a extensão do fogo.